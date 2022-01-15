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Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı

15.01.2022 14:11

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki Kumköy Sahili'nde yaz tatilini geçirmek için bölgede yaşayanların kurduğu barakalar, sahilin caretta caretta üreme alanı olması nedeniyle 26 Ocak'ta yıkılacak.

ANTALYA'da 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki Kumköy Sahili'nde yaz tatilini geçirmek için bölgede yaşayanların kurduğu barakalar, sahilin caretta caretta üreme alanı olması nedeniyle 26 Ocak'ta yıkılacak.

Aksu ilçesindeki yaklaşık 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçen yıl mart ayında nesli tükenme tehlikesindeki caretta carettaların yuvalanma alanı olarak ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçesindeki binlerce vatandaşın yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda da çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy Sahili'ndeki barakalarla ilgili geçen günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım kararı aldı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de baraka kuran bölge halkıyla görüşme yaparak, bakanlık kararını uygulamak zorunda olduğunu anlattı. Ayrıca Kumköy Sahili girişine yıkım kararını belirten tabela yerleştirildi. Tabelada, alanın 1'inci derece doğal sit alanı olduğuna dikkat çekildi, 26 Ocak saat 09.30'da barakaların yıkılacağı bilgisi yer aldı. Başkan Şahin, belirtilen tarihte kaçak yapıların yıkılacağını söyledi.

Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, "Alanla ilgili yeni bir projemiz var. Bizler burada caretta carettaları koruyoruz. Bu yapıların yıkılıp yerine tek tip içerisinde tuvalet ile sosyal alan olan halk plajı yapılmasını istiyoruz" dedi.


Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı
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Antalya, Turizm, Kumköy, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Caretta carettaların yuvalanma alanındaki barakalar için yıkım kararı - Son Dakika
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