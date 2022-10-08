İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı 5 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaza, 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 07 FVN 46 plakalı araç ile M.Ş. yönetimindeki 54 B 5100 plakalı araç, Yunus Emre ile Gündoğdu caddeleri kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yayaların arasına dalarak park halindeki 44 KH 104 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada, S.A. (5), A.M. (9), R.M. (7), Z.S. (8) ve S.S. (5) yaralandı.

Kaynak: İHA

Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Çarpışan araçlar yayaların arasına daldı: 5 çocuk yaralı - Son Dakika

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