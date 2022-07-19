Son dakika! Çarpıştığı otomobilin sürücüsüyle helalleşip tek başına ambulans bekledi - Son Dakika
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Son dakika! Çarpıştığı otomobilin sürücüsüyle helalleşip tek başına ambulans bekledi

19.07.2022 11:23

Son dakika habere göre Çarpıştığı otomobilin sürücüsüyle helalleşip tek başına ambulans bekledi Dizinden yaralı motosiklet sürücüsü "Ablayla konuştuk birbirimizden özür diledik, gitit" Otomobile çarpmamak için frene basınca kaza yaptı Antalya'nın Manavgat ilçesinde karşısından gelen otomobilin sinyal vermeden...

Çarpıştığı otomobilin sürücüsüyle helalleşip tek başına ambulans bekledi

Dizinden yaralı motosiklet sürücüsü "Ablayla konuştuk birbirimizden özür diledik, gitit"

Otomobile çarpmamak için frene basınca kaza yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde karşısından gelen otomobilin sinyal vermeden döndüğünü gören motosiklet sürücüsü frene basınca kaza yaptı. Otomobil sürücüsü helalleştikten sonra olay yerinden ayrıldı, yaralı motosiklet sürücüsü ambulansı bekledi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Eski Hisar Mahallesi 9522 sokak Hisar Mezarlığı arkasında meydana geldi. Herdford Caddesi istikametine seyir halindeki Ceyhun Karadağ'ın kullandığı motosiklet 9529 sokak kavşağına geldiğinde, karşısından gelen otomobil sinyal vermeden 9520 sokağa döndü. Bu sırada otomobile çarpmamak için frene basan sürücünün motosikleti devrilerek yolda sürüklenmesine neden oldu. Kazada, devrilerek yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüyle görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı.

"Konuşup helalleştik"

Motosikletini vatandaşların yardımıyla kaldırıma çeken ve kendisi de gölgede ambulans bekleyen motosiklet sürücüsü Ceyhun Karadağ, kavşağa geldiğinde karşıdan gelen otomobilin aniden döndüğünü belirterek, "Ben de otomobile çarpmamak için frene basınca motosikleti kaydırdım ve devrildik. Otomobil sürücüsü bayanla konuşup helalleştik ve bayan gitti. Kimseden şikayetim yok" dedi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Çarpıştığı otomobilin sürücüsüyle helalleşip tek başına ambulans bekledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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