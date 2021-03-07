Son dakika haberi: Çarşamba'da dairede çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çarşamba'da dairede çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı
07.03.2021 16:09
Son dakika haberleri: Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi Sungurlu Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif ve Kenan Ç.'nin kiracı olduğu 1. kattaki dairede sobadan yangın çıktığı iddia edildi. Yangın etrafta paniğe neden olurken, dumanlar binayı sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve emniyet ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Kenan Ç. ve 7 yaşındaki Hakan B., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
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