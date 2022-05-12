Son dakika haberi | Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı

12.05.2022 14:26
Son dakika haberi | Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da narkotik polisi tarafından Çarşamba ilçesinde torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından Çarşamba ilçesinde torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çarşamba Grup Amirliği görevlileri tarafından sokak satıcılarına yönelik olarak bu sabah 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 10 kapsül sentetik ecza hap, 0,13 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 4 adet 9 mm çapında dolu fişek ele geçirilirken, operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 9 GÖZALTI OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 9 GÖZALTI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Pandeminin görünmez melekleri hemşireler o günleri anlattı: Bakkal içeri almadı, kızımı 3 ay görmedim, dedemin son anlarına ekranda tanık oldum
13:57 İmamoğlu, kendisini eleştiren Fazıl Say'ın babasının cenaze törenine katılmadı
13:55 İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu
13:47 Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır
13:45 Boğarak öldürdüğü kız arkadaşını gömerken kalp krizi geçiren adam öldü
13:36 İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı
13:33 Erdoğan'ın duyurduğu düşük faizli konut kredisinde şartlar belli oldu: Kampanyadan 1 kez yararlanılabilecek, kredi süresi en fazla 120 ay olacak
13:28 İsmail Saymaz, Gezi Davası Hakimi Murat Bircan'ın dilekçesini paylaştı: Eşim değil, eniştesinin ailesi FETÖ'cü
12:59 Hindistan'da yaşlı çift, oğullarından şikayetçi oldu: Ya bize torun ver ya da zararımızı karşıla!
12:48 Finlandiya NATO açıklaması yaptı, Kremlin anında yanıt verdi: Rusya'ya tehdittir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 14:30:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çarşamba'da torbacılara operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement