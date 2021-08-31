Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 115 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışması sonucu, Y.G. (56) isimli şahsa ait evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 115 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.G. "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.