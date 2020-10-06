Son dakika haberi! Çarşı esnafından hırsızlık tepkisi; olay anı kamerada - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan turistik çarşıda yaşanan hırsızlık olayları esnafı bezdirdi. Esnaf Selçuk Ziya Senirli, daha önce de iş yerinden ürün çalan ve hakkında şikayetçi olmadığı şüphelinin hırsızlığa devam ettiğini belirterek, "Gelip, 'ihtiyacım var' dese zaten verirdim. Ama şimdi her gece başka biriyle geliyor. Buraya tur düzenliyor, rehberlik yapıyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Senirli'nin iş yerinden 2 şüphelinin ürün çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın merkezinde, üstü kapalı olan ancak insan sirkülasyonunun devam ettiği bir caddede bulunduğu için kapısı olmayan turistik çarşıda son günlerde yaşanan hırsızlık olayları esnafın tepkisine yol açtı . Esnafın, koronavirüs süreci nedeniyle maaşını ödeyemediği bekçiler de çalışmayınca, çarşıdaki iş yerlerinin önünde bulunan ve gece üzeri brandayla kapatılan tezgahlara hırsızlar dadandı. Çarşıya giren hırsızlar, tezgahlardaki giyim malzemelerini alarak, kaçtı.