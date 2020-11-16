Son dakika haberi: Çarşıbaşı'nda Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Çarşıbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehane denetlendi.

İlçeye bağlı Şahinli Yaylası'nda bir kahvehanenin açık olduğu ve Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, söz konusu iş yerine baskın düzenledi.

Kahvehanede yapılan denetimde sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verilirken iş yeri sahibi hakkında yasal işlem de başlatıldı.