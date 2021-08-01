Çataklı: Datça'daki depremde olumsuz ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı,"Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

ANKARA,