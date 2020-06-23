Son dakika haberi: Çatalca'da seyir halindeki tır devrildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Çatalca'da seyir halindeki tır devrildi

Son dakika gelişmesine göre Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle Çatalça'da seyir halinde olan bir tır aniden devrildi.

Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle Çatalça'da seyir halinde olan bir tır aniden devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle Çatalca Muratbey Mahallesi seyir halinde olan bir tır devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın seyir halinde olduğu ve aniden devrildiği görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Çatalca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çatalca'da seyir halindeki tır devrildi - Son Dakika
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