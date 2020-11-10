Son dakika haberi... Çatalca Kaymakamı Ermiş'ten kurallara uyan işletmecilere teşekkür belgesi - Son Dakika

Son dakika haberi... Çatalca Kaymakamı Ermiş'ten kurallara uyan işletmecilere teşekkür belgesi

10.11.2020 20:58
Son dakika haberi... Çatalca Kaymakamı Ermiş'ten kurallara uyan işletmecilere teşekkür belgesi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ÇATALCA Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, koronavirüs denetimleri kapsamında, "Maske, mesafe ve temizlik" kurallarına uydukları tespit edilen işletmecilere teşekkür belgesi verdi.

ÇATALCA Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, koronavirüs denetimleri kapsamında, "Maske, mesafe ve temizlik" kurallarına uydukları tespit edilen işletmecilere teşekkür belgesi verdi.

Çatalca'da koronavirüs denetimleri sürdürülürken, Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş tarafından denetimler sırasında kurallara uydukları tespit edilen işletmecilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Teşekkür belgelerini verirken kurallara riayet ettikleri için işletmecilere teşekkür eden Kaymakam Ermiş, "Salgın döneminde ekstra tedbir alan işletmelerin, diğerlerine örnek olması diliyorum. Esnafımız, tedbirlere uymaya devam ettikçe, verilen teşekkür belgelerinin de artarak süreceğini belirtmek istiyorum" dedi.

HES KODU UYGULAMASI

Kamu kurumlarında başlatılan HES kodu kararının, işletmeciler tarafından gönüllü olarak uygulanmasını isteyen Ermiş, bu durumun vatandaşların işletmeye olan güvenini arttıracağını ve aynı zamanda steril ortamın oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi.


- İstanbul
Son dakika haberi... Çatalca Kaymakamı Ermiş'ten kurallara uyan işletmecilere teşekkür belgesi
Son dakika haberi... Çatalca Kaymakamı Ermiş'ten kurallara uyan işletmecilere teşekkür belgesi
Son dakika haberi... Çatalca Kaymakamı Ermiş'ten kurallara uyan işletmecilere teşekkür belgesi
Son dakika haberi... Çatalca Kaymakamı Ermiş'ten kurallara uyan işletmecilere teşekkür belgesi

Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca, Savaş, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çatalca Kaymakamı Ermiş'ten kurallara uyan işletmecilere teşekkür belgesi - Son Dakika


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