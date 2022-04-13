Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu

13.04.2022 10:11

Gelen son dakika haberine göre Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu Ordu'nun Kumru ilçesinde bir binanın çatı kısmında paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde bir binanın çatı kısmında paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Marangoz'a 5 katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katına çıkarak yangını söndürdü. Çatıdaki bacadan çıktığı düşünülen yangın sonucu binanın çatı katında maddi zarar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu
Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu
Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu
Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu
Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu
Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu
Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Çatı katındaki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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