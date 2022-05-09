Son dakika haberi: Çatı katta korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çatı katta korkutan yangın

09.05.2022 09:34
Son dakika haberi: Çatı katta korkutan yangın

Son dakika gelişmesine göre Fethiye Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Fethiye Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Depo olarak kullanılan yaklaşık 200 m2 çatı katında çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonrası binanın çatı katında maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin çatı katta bulanan baz istasyonu olduğu açıklandı. - MUĞLA

Son dakika haberi: Çatı katta korkutan yangın
Son dakika haberi: Çatı katta korkutan yangın

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Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çatı katta korkutan yangın - Son Dakika


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