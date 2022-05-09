Son dakika haberi: Çatı katta korkutan yangın - Son Dakika

Fethiye Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Depo olarak kullanılan yaklaşık 200 m2 çatı katında çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.
Yangın sonrası binanın çatı katında maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin çatı katta bulanan baz istasyonu olduğu açıklandı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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