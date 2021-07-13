Son dakika haberi: Çatıda ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Çatıda ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı

KARABÜK - Karabük'te 5 katlı bir apartmanın çatısında ayakları ipe takılarak mahsur kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Yeni Mahalle Yıldız Sitesi'nde meydana geldi. Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan Ebabil kuşu 5 katlı apartmanın çatısında ipe takıldı. Kuşun sesini duyduktan sonra mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süreli çalışmasının ardından kuş mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Herhangi bir yarası bulunmayan nadir görülen kuş doğaya salındı.