AKSARAY ÇATIDAN DÜŞEN ŞAHİN YAVRULARINI İTFAİYE YUVALARINA KOYDU - Son Dakika

AKSARAY'da fakülte çatısının oluk borusu üzerindeki yuvadan düşen 3 şahin yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yeniden yuvalarına kondu.
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasının çatısının altındaki oluk borusunun üzerindeki yuvada duran 4 şahin yavrusundan 3'ü düştü. Durumu fark eden üniversite çalışanları şahin yavrularını besledikten sonra itfaiye ekibini çağırarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, aracın merdiveniyle şahin yavrularını tekrar yuvasına koydu.
Kaynak: DHA
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