Son dakika haberi! Çatısında yangın çıkan 13 katlı apartmandakiler tahliye edildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 13 katlı apartmanın çatı katında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Apartmanda yaşayanların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Mevlana Mahallesinde meydana geldi. 13 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Isı yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangın ile çatıda alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, tedbir amacıyla binada yaşayanları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- Gaziantep