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Son dakika haberi: Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok eden sözler: "Polis ettiğini bilmiyordum" - Son Dakika

Son dakika haberi: Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok eden sözler: "Polis ettiğini bilmiyordum"

13.11.2021 16:26
Son dakika haberi: Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok eden sözler: "Polis ettiğini bilmiyordum"

Son dakika haberi: Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok savunma: "Polis ettiğini bilmiyordum" Polis şehit edenler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi Balıkesir'in Havran ilçesinde Çarşamba günü uyuşturucu şebekesi olduğu iddia edilen grupla çıkan çatışmada şehit edilen Abdulkadir...

Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok savunma: "Polis ettiğini bilmiyordum"

Polis şehit edenler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde Çarşamba günü uyuşturucu şebekesi olduğu iddia edilen grupla çıkan çatışmada şehit edilen Abdulkadir Güngör'ün kişilerle ilgili olarak gözaltına alınan 5'i kadın 14 kişi çevik polis koridorunda Edremit'te adliyeye sevk edildi.

Polis memuru Abdulkadir Güngör'ün şehit edildiği olaya ilişkin şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler güvenlik güçlerinin kontrolünde adliyeye getirildi. Adliyeye sevk sırasında şüphelilerden biri "Polis olduğunu bilmiyordum, hasımlarım zannettim. Yoksa ben memuruma mermi sıkacak kadar hain değilim. Ben garibanım, çoluğum çocuğum var." diyerek şok eden sözlerle kendini savundu. Pişman olduğunu ve bilerek yapmadığını dile getiren zanlı ve beraberindeki 13 kişi Adliye'ye alındı.

Güvenlik Önlemleri, Havran, Şehit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok eden sözler: 'Polis ettiğini bilmiyordum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden şok eden sözler: "Polis ettiğini bilmiyordum" - Son Dakika
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