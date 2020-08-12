Son dakika haberi | - Çatışmaların devam ettiği Belarus'ta çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika

- Çatışmaların devam ettiği Belarus'ta çok sayıda kişi gözaltına alındı

MİNSK - Belarus'ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestoların 4. gününde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tamamlanan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından çıkan sokak çatışmalarının dördüncü gününe girildiği Belarus'ta tansiyon düşmüyor. Belarus'ta hafta sonunda yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80 oy alan ve 26 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalifler sokağa indi. Şuana kadar 1 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı ve 4 bine yakın kişinin gözaltına alındığı olayların dördüncü gününde de yine göstericiler ile polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Göstericiler yine barikatlar kurarak polisle çatışırken polis ise göz yaşartıcı bomba ve ses bombası kullandı. Muhalifler yaşanan sokak olaylarında polisin şiddet kullanmasının yanı sıra gerçek mermiler kullanmaya başladığını iddia ederken bu yönde sosyal medyaya da videolar yüklemeye başladı. Gece boyunca süren çatışmalarda yine birçok kişi gözaltına alındı. Minsk sokaklarında polislerin yanı sıra ordu gruplarının da sokaklarda güvenlik önlemleri aldığı ve ağır zırhlı askeri araçlar kullandığı görüldü.

Eylemleri koordine ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

Belarus'ta gerçekleşen protestolar üzerine içişleri bakanlığı çok yönlü araştırmalar yaparak başkent Minsk'te bulunan bir otelde kalan yabancı uyruklu bir kişinin protestoları yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin kimlik bilgileri ve hangi ülke vatandaşı olduğuna dair bilgiler kamuoyuna aktarılmadı. Seçim gününden beri mobil internette sorun yaşanan ülkede gece saatlerinden itibaren internet tekrar kullanıma açıldı.

Uluslararası tepkiler artmaya devam ediyor

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak Belarus'a yaptırımların görüşülmesi çağrısında bulundu. Estonya Dışişleri Bakanlığı da aynı yönde bir tavır göstererek Belarus'ta yaşanan şiddet olayları ile ilgili AB'yi acil toplantıya çağırdı. Birçok uluslararası gazeteci örgütü ise Belarus'a çağrı yaparak gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını ve görevini yaparken engellenen gazetecilerin işlerini yapmasına izin verilmesini talep etti. Belarus'ta seçimlerin adil olmadığını ve asıl kazananın Lukaşenko karşısında yüzde 10 oy alan Svetlana Tikhanovskaya olduğunu savunan muhalifler sokaklardan çekilmeyeceklerini ilan ederek Lukaşenko'nun istifa etmesini istedi.