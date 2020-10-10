Son dakika haberi | Çatıyı onarırken 3'üncü kattan düşen usta, öldü
10.10.2020 19:35
Gelen son dakika haberine göre BOLU'da, 3 katlı apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen usta Erdoğan Bahşi (49), hayatını kaybetti.
BOLU'da, 3 katlı apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen usta Erdoğan Bahşi (49), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Yukarısoku Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybeden çatı ustası Erdoğan Bahşi, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bahşi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bahşi'nin cesedi, morga kaldırıldı.
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