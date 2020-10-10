Son dakika haberi | Çatıyı onarırken 3'üncü kattan düşen usta, öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Çatıyı onarırken 3'üncü kattan düşen usta, öldü

10.10.2020 19:35
Son dakika haberi | Çatıyı onarırken 3'üncü kattan düşen usta, öldü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre BOLU'da, 3 katlı apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen usta Erdoğan Bahşi (49), hayatını kaybetti.

BOLU'da, 3 katlı apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen usta Erdoğan Bahşi (49), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yukarısoku Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybeden çatı ustası Erdoğan Bahşi, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bahşi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bahşi'nin cesedi, morga kaldırıldı.


Son dakika haberi | Çatıyı onarırken 3'üncü kattan düşen usta, öldü

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çatıyı onarırken 3'üncü kattan düşen usta, öldü - Son Dakika


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