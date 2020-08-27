Son dakika haberi... Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri eski Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi Başkanı Rabbani ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri eski Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi Başkanı Rabbani ile görüştü
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri eski Bakanı Selahaddin Rabbani ile yürümesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri eski Bakanı Selahaddin Rabbani ile görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan Dışişleri eski Bakanı Selahaddin...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri eski Bakanı Selahaddin Rabbani ile yürümesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri eski Bakanı Selahaddin Rabbani ile görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan Dışişleri eski Bakanı Selahaddin Rabbani'yi uğurlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri eski Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi Başkanı Selahaddin Rabbani ile görüştü.
Son Dakika Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı İtiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt: Şark kurnazlığı şeklinde değerlendiriyoruz Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı DSÖ Başkanı, salgında herkesin göz ardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi