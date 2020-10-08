Son dakika haberi... - Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... - Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü
08.10.2020 12:22
Son dakika haberler... - Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.
- Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü
BRATİSLAVA - Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katılmak amacıyla geldiği Bratislava'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşme gerçekleştirdi.
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