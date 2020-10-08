Son dakika haberi... - Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü - Son Dakika

- Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü

BRATİSLAVA - Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katılmak amacıyla geldiği Bratislava'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşme gerçekleştirdi.