Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız teröristlere müdahale etti" - Son Dakika

Tunis ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti"