Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız teröristlere müdahale etti" - Son Dakika

Son dakika haberi... Çavuşoğlu: "Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız teröristlere müdahale etti"
03.11.2020 14:02
Son dakika haber: Tunis ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.
Tunis ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti"
Son Dakika Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 38 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu