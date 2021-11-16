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Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

16.11.2021 13:47
Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede yaptığı açıklamada, yeni kurulan hükümet için Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'u tebrik ederek, "Kritik günlerde Lübnan'a olan desteğimizi bir kez daha vurgulamak için buradayız. Ayrıca yeni kurulan hükümetle beraber ilişkilerimizi her alanda geliştirme arzusundayız" dedi.

Çavuşoğlu görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile de görüşme gerçekleştireceğim. Onlarla da görüşeceğim gibi sayın Cumhurbaşkanıyla da Türkiye-Lübnan ilişkilerini nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Yeni hükümetin kurulmasından dolayı sayın Cumhurbaşkanını tebrik ettim. Ayrıca 22 Kasım Lübnan'ın milli günü şimdiden milli gününü de tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.

Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi
Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi - Son Dakika


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