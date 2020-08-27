Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Moldova'da Türkiye tarafından yaptırılmakta olan stadyumu inceledi
Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu'nun stadyum hakkında bilgi alması Bakan Çavuşoğlu'nun stadyumda top oynaması Toplu fotoğraf çekimi KOMRAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Moldova'da inşa ettirilmekte olan...
Bakan Çavuşoğlu'nun stadyum hakkında bilgi alması
Bakan Çavuşoğlu'nun stadyumda top oynaması
Toplu fotoğraf çekimi KOMRAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Moldova'da inşa ettirilmekte olan stadyumu inceledi.
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