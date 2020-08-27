Son dakika haberi! Çavuşoğlu, Moldova'da Türkiye tarafından yaptırılmakta olan stadyumu inceledi - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu'nun stadyum hakkında bilgi alması

Bakan Çavuşoğlu'nun stadyumda top oynaması

Toplu fotoğraf çekimi KOMRAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Moldova'da inşa ettirilmekte olan stadyumu inceledi.