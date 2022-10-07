ÇAVUŞOĞLU'NDAN MANAVGAT YANGININDA EN ÇOK ZARAR GÖREN MAHALLEYE ZİYARET - Son Dakika
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ÇAVUŞOĞLU'NDAN MANAVGAT YANGININDA EN ÇOK ZARAR GÖREN MAHALLEYE ZİYARET

07.10.2022 17:48

DIŞİŞLERİ Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da başlayıp, 10'uncu günde söndürülen, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında en fazla zarar gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret etti.

DIŞİŞLERİ Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da başlayıp, 10'uncu günde söndürülen, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında en fazla zarar gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret etti.

Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanıp, teslim edilen evlerden birinde, afetzede Mithat Akça ve Ünal Akça'ya misafir olan Bakan Çavuşoğlu, aile fertleriyle görüştü. Bakan Çavuşoğlu, köy konağında mahalleli ve bölgedeki muhtarlarla bir araya geldi. Ziyarette Antalya Valisi Ersun Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın ile İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra kent merkezindeki düğün salonunda düzenlenen toplantıda ilçe teşkilatı yöneticileriyle görüştü. Gençlik ve Spor Bakanlığı Manavgat Gençlik Merkezi'nde 'Çay Bizden Sohbet Sizden' adlı söyleşiye katılan Bakan Çavuşoğlu, merkezdeki 100 gençle sohbet etti. (DHA)

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Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu Antalya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ÇAVUŞOĞLU'NDAN MANAVGAT YANGININDA EN ÇOK ZARAR GÖREN MAHALLEYE ZİYARET - Son Dakika

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