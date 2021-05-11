Son dakika haberi... Çavuşoğlu, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Cumhurbaşkanı Minnihanov'la telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'la telefonda görüşerek Kazan'da bir okula yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede, Minnihanov'a Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıdan duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Çavuşoğlu'nun Minnihanov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini ilettiği ve ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdiği öğrenildi.