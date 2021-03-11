Son dakika haberi! - Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! - Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
11.03.2021 13:25
Son dakika haberleri: - Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
- Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya- Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Son Dakika Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız