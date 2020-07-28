Son dakika haberi: Çay kurudu, binlerce balık telef oldu
Son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Ahmetli Çayı kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kuruyunca binlerce balık telef oldu.
MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Ahmetli Çayı kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kuruyunca binlerce balık telef oldu.
Ahmetli İlçesinde, şehrin tam ortasından geçen Ahmetli Çayı'nın kuruması sonucu binlerce balık telef oldu. Ahmetli'de yaşayan veteriner hekim Mehmet Ali Öz, "Kanaatimce suyun kontrolsüzce azalması sonucunda balıklar bir bir ölmeye başlamışlar. Bugün su tamamen kesildikten sonra maalesef tablo ortada. En önemli sorun balığın popülasyon olarak sıkıntıya girmiş olması, burada on binlerce telef olmuş olarak görülebilir ancak, bu balıkların üreme sonrası milyonlarca olması bekleniyordu. İkinci sorun da yaz aylarında ölmüş binlerce balığın yarattığı koku ve sineklerin taşıyıcı olarak birçok hastalığı taşıyacak olması" dedi.AK Partili Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise "Ahmetli Çayı'nda şu an da yaşanan sorunu dile getirmekte fayda var. Çünkü, bu çevre duyarlılığı ile ilgili bir konu. Plansız yapılan mevsimsel tarımsal sulama ve barajların su seviyesinin oldukça düşük olması burada yaşanan sorunun temel nedeni. Çok üzücü bir durum. İlçemiz adına çok üzgünüz. Yetkililerin bir daha böyle durumların yaşanmaması için bir çözüm bulacaklarına ve vatandaşlarımızın tarımsal sulama yaparken daha dikkatli olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:01
Kaynak: DHA
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