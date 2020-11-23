Son dakika haberi: Çayırova'da girdiği evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çayırova'da girdiği evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

23.11.2020 17:14
Son dakika haberi: Çayırova'da girdiği evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı, System.String[]

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde girdiği evden cep telefonu, saat ve nakit para çalan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde girdiği evden cep telefonu, saat ve nakit para çalan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir eve giren hırsız, evde bulduğu değerli eşyaları çalarak gözden kayboldu. 1 adet cep telefonu, 2 kol saati ve 400 liranın kaybolduğunu fark eden ev sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan şahsın V.S. olduğunu tespit etti. Tespit sonrası harekete geçen ekiplerin takibi sonucu V.S. adlı şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Çayırova'da girdiği evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Son dakika haberi: Çayırova'da girdiği evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Hırsızlık, Çayırova, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çayırova'da girdiği evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika


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