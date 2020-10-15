Son dakika haberi! Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi yenilendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi yenilendi

15.10.2020 10:35
Son dakika haberi! Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi yenilendi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin, zamanla bozulan kısmında yol yenilemesi yapıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin, zamanla bozulan kısmında yol yenilemesi yapıldı.

Vatandaşların şehir içerisinde daha rahat seyahat edebilmesi için projelerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu amaç doğrultusunda yolların konforunu arttırıyor. D-100 Karayolu Çayırova ilçesi mevkii yan yoldan gelen araçları Çayırova Mahallesine bağlayan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin başlangıç kısmında yol yenileme çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmada ilk olarak bozuk olan eski asfaltın kazısını gerçekleştirdi. Çalışması sonrasında caddeye 900 ton asfalt serimi yaptı. Yapılan çalışma ile daha konforlu hale gelen caddeye yakın zamanda yol çizgileri çizilecek.

Yavuz Sultan Selim Caddesi, İstanbul yönü D-100 Karayolu Çayırova mevkiindeki yan yoldan Çayırova Mahallesine bağlanıyor. Önemli bir güzergah üzerinde olan ve gün içerisinde bölgedeki vatandaşlarca sık olarak kullanılan caddenin, giriş kısmı asfalt serilerek tamamen yenilendi. Cadde, Çayırova ilçesinde vatandaşların kuzey ve güney yönlerindeki ulaşımını sağlıyor.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe'de bulunan hastanenin ek binasındaki polikliniklere vatandaşların daha rahat ulaşabilmesi için de asansör ve yürüyen merdiven yapım işi ihalesi yaptı. 2 milyon 35 bin 482 TL'lik yaklaşık maliyet belirlenen ihaleye 4 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklif 2 milyon 763 bin 200 lira, en düşük teklif ise 1 milyon 997 bin 500 lira oldu. - KOCAELİ

Son dakika haberi! Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi yenilendi
Son dakika haberi! Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Çayırova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi yenilendi - Son Dakika

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