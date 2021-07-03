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Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Transferde acele etmiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Transferde acele etmiyoruz"

03.07.2021 11:43
Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun:

Son dakika spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yeni sezon öncesi kadro planlaması için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yeni sezon öncesi kadro planlaması için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Bülent Uygun, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde birinci etap çalışmalarının son idmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezonun her zamankinden daha zor geçeceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır zorluklar yaşandığına ve değişen yabancı kuralıyla birlikte transfer politikalarının da etkilendiğine işaret eden Uygun, yeni bir futbol sürecine girildiğini belirtti.

Transfer sürecinin devam ettiğini hatırlatan Bülent Uygun, "Çaykur Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah başkanımız ve yönetim kurulumuz da bayram hediyesi olarak birçok transferi bitirecek." diye konuştu.

Takımdan 18 futbolcunun ayrıldığını anlatan Uygun, "Ayrılık süreci içerisinde bazılarının ailevi sorunları vardı, bazılarının sözleşmesi bitmişti. Takımımızda geçen sezondan 6-7 futbolcumuz kaldı. Loic Remy ayrılmak istemişti fakat sonrasında telefon görüşmesi yaparak bir yıllık sözleşmesi bulunması sebebiyle ikna etmeye çalıştık. Fernando Boldrin de idmanda yok. Eşinin hamile olması nedeniyle daha sonra takıma katılacak. Alt yapıdan 9 tane gencimizi izleyerek A takıma aldık. İnşallah onların da Rizespor'a hizmet etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Umar Aminu ile konuştuğunu dile getiren Uygun, "Kendisi yaklaşık 1,5 yıl futbol oynamadı. Süreci birlikte yöneteceğiz. Uzun süre Rizespor'a hizmeti var. Hazırlık dönemi ve maçlar belirleyici olacak." şeklinde konuştu.

"Transferde acele etmiyoruz"

Bülent Uygun, transferde Türk oyuncu havuzunun dar olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Elimizdeki Türk oyuncularla bu işi çözmeye çalışıyoruz. İstediğimiz, arzuladığımız oyuncuyu bulmak çok zor oluyor. Yabancılarda hata yapma lüksümüz yok. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyoruz. Transferde acele etmiyoruz. Bayramda inşallah herkesin beklediği müjdelerden transfer yaparak bu süreci değerlendirip, kadro yapımızı kuracağız. Kendi içimizde 1-2 kişi ayrılmak isteyebilir. Çok zor bir süreci güzele çevirme çabasındayız. Gençlerle çok şey başardım, bu gençlerle de başaracağız. Bize destek verilir ve sabır gösterilirse, hep beraber mutlu olacağız."

Futbolseverlerin yüzde 50 kapasiteyle de olsa tribüne dönecek olmalarına değinen Uygun, "Onların sevgisi, tenkidi, bizlere destek vermesi çok önemli. Özellikle Anadolu takımlarının motivasyon kaynağı taraftardır. Onları yeniden tribünde görmek mutluluk verici olacaktır. Biz de yaklaşık 8 bin kişi alacağız. Taraftarlarımızın şimdiden kombinelerini almak için müracaata başlamalarını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Fransız forvet Loic Remy, kaleci Gökhan Akkan ve Brezilyalı orta saha Fernando Boldrin idmana katılmadı.

Hazırlıklarının Rize'deki bölümünü tamamlayan yeşil-mavililer, bu akşam Erzurum'a giderek ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Transferde acele etmiyoruz
Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Transferde acele etmiyoruz
Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Transferde acele etmiyoruz
Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Transferde acele etmiyoruz
Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Transferde acele etmiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Cengiz, Bülent Uygun, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Transferde acele etmiyoruz' - Son Dakika Spor


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