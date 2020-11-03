Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın

03.11.2020 14:28

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Çekek yerinde korkutan yangın Kopan elektrik kablosundan çıkan alevler kuru ot ve ağaçları tutuşturdu, alevler tekneye sıçradı Kum mevkiinde tekne imalat ve tamiratının yapıldığı bulunan Akyol Denizcilik'e ait çekek yerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

- Çekek yerinde korkutan yangın

Kopan elektrik kablosundan çıkan alevler kuru ot ve ağaçları tutuşturdu, alevler tekneye sıçradı

ANTALYA - Kum mevkiinde tekne imalat ve tamiratının yapıldığı bulunan Akyol Denizcilik'e ait çekek yerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kopan elektrik kablosunun şase yaparak kuru ot ve ağaçları tutuşturduğu, alevlerin büyüyerek atıl durumdaki teknenin yanmasına neden olduğu bildirildi.Yanan çalılık alan kepçe ile toprak atılarak söndürülürken, tekne ise Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerince uzun bir çabanın ardından söndürüldü.

Alevler tekneyi de yaktı

Manavgat Kumyolu üzerinde bulunan tekne imalatı ve bakımının yapıldığı Akyol Denizcilik isimli firmaya ait çekek yerinde çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Elektrik kablosunun kopması ve şase yapması sonucunda kuru ot ve ağaçların tutuşmasıyla başlayan yangın, çekek yerinde bulunan bir tekneye ulaşırken, alev ve dumanlar Manavgat şehir merkezinden görüldü.

Korku dolu anların yaşanmasına neden olun yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye müdahalede bulunurken, yanan tekne uzun süren çalışma sonucunda güçlükle söndürüldü. Yanan ot ve ağaçlar ise Manavgat Belediyesi ait kepçe tarafından üzerine toprak örtülmek suretiyle söndürüldü. Yanan teknenin yakınında başka teknenin olmaması yangının daha da büyümesini önledi.

Kopan elektrik kablosu yangın çıkardı

Yangının elektrik kablosundan çıktığını belirten tersane yetkilileri, şase sonucu teknelerden sökülen tahtaların tutuştuğunu, büyüyerek tekneye ulaştığını dile getirdiler. Yanan teknenin 10 yıl önce bırakıldığını ve o günden beri kimsenin ilgilenmediği, kaderiyle baş başa çürümeye terk edildiği içerisinde motor dahil hiçbir şeyin olmadığı bildirildi.

Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çekek yerinde korkutan yangın - Son Dakika


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