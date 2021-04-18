Son dakika haberi! Çekicinin üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Düzce sınırında jandarma tarafından yapılan uygulamada, durdurulan çekicinin üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce sınırında jandarma tarafından yapılan uygulamada, durdurulan çekicinin üzerindeki arızalı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sakarya-Düzce sınırında yol kontrolü gerçekleştirdi. Beylice mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan çekicinin üzerinde arızalı olarak bulunan araçta ve 3 şüphelinin üzerinde 90 gram bonzai, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet şırınga, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandı. - DÜZCE

Son Dakika

Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı

Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı

Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı

Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti

Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun

Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz

Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor