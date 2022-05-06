Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı

06.05.2022 01:07

Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı Çekmeköy'de sıkışmalı trafik kazasında hamile kadın araç içinde sıkıştı Çekmeköy'de 2 otomobilin karıştığı kaza güvenlik kameralarında Çekmeköy'de cadde üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı

Çekmeköy'de sıkışmalı trafik kazasında hamile kadın araç içinde sıkıştı

Çekmeköy'de 2 otomobilin karıştığı kaza güvenlik kameralarında

İSTANBUL - Çekmeköy'de cadde üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobillerden birisi yol kenarında bulunan beton mantarları kırdıktan sonra iş yerine girdi. Kazada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İstanbul Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde 23.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Demokrasi Caddesi'nden gelmekte olan Okan Çelik'in kullandığı 34 LU 7646 plakalı otomobil, Çağdaş Caddesi'nde ilerleyen Okan Yakup'un kullandığı 34 EGT 654 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Okan Yakup'un kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan beton mantarları kırdıktan sonra cadde üzerindeki bir telefoncuya girdi.

Kaza sonrası dükkana giren otomobil içinde hamile kadın sıkıştı

Kaza sonrası telefon dükkanına giren otomobil içinde yolcu konumunda bulunan hamile olduğu iddia edilen kadın araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iş yerine giren otomobilde bulunan 2 yaralı kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken 1 kadın otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Otomobilin girdiği iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. Bölgede daha önce de kaza olduğu öğrenilirken vatandaşlar caddede önlem alınmasını istedi. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpıştıktan sonra iş yerine girdiği görülüyor.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Şakir Yurttapar, "Burada sürekli kaza oluyor. Biz gereken her yere müracat ettik. Burada sürekli kaza oluyor. Şimdi kaza oldu hamile kadın ayakları kırıldı. İnsanların dükkanları zarar gördü. Buraya ışık, tabela, set artık ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Burada 20 gün içinde 10 kere kaza oldu. Yetkililerden gereken ne ise onu yapmasını istiyoruz" dedi.

Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı
Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı
Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı
Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı
Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı
Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı
Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı

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Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı Son dakika 3. sayfa: Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı Son dakika... Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Son dakika... Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Otomobil dükkana daldı, 3 yaralı - Son Dakika
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