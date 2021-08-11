Orman içerisine giren ekipler, asayiş köpeklerinin de desteğiyle, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı tedbir aldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında, yunus polisleri, asayiş ekipleri, atlı polis ekipleri ve KEM tarafından Çekmeköy Taşlı Tepe Devlet Ormanı'nda denetim yapıldı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı.

Çekmeköy 'de atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı

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