Son dakika haber | Çekmeköy'de düğün konvoyu terörü
26.10.2020 10:48
Son dakika haber... Çekmeköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup konvoy yaparak düğün eğlencesi düzenledi.
Çekmeköy
'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup konvoy yaparak düğün eğlencesi düzenledi. Motosikletlerle trafiğe çıkan patinaj çekerek yol kapatan gruptakiler tüm yaşananları sosyal medyada paylaştı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve artan vakalara rağmen Çekmeköy'de bir grup düğün eğlencesi düzenleyerek konvoy yaptı. Kutlama için bir araya gelen kalabalık motosikletli grup mahalle aralarında ve caddelerde zaman zaman trafiği kesti patinaj çekti. Tüm bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan gruptakiler yine yasak olmasına rağmen düğün salonunda da yasak olmasına rağmen oyun oynadı.
- İstanbul
Son Dakika Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Denizi olmayan Diyarbakır'da tekne alt geçitte mahsur kaldı Trabzon hakkında küfürlü paylaşım yapan CHP'li başkan yardımcısına disiplin soruşturması Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor