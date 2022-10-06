Hastanede 12 gün tedavi gören Burcu T'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli Ersin M. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Çekmeköy'de eski kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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