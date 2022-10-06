Çekmeköy'de eski kocası tarafından silahla vurulan kadın, 12 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Burcu T. (32) yaklaşık 5 ay önce Ersin M'den (35) boşanarak kız kardeşiyle yaşamaya başladı. Ersin M, 23 Eylül'de akşam saatlerinde Burcu T'nin yaşadığı eve gelerek tartıştığı kadını darbettikten sonra silahla yaraladı.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli Ersin M. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Hastanede 12 gün tedavi gören Burcu T'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Çekmeköy'de eski kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika