Çekmeköy'de itfaiye istasyonu inşaatı, hurdacıların istilasına uğradı

Hurdacılar tarafından yağmalanan itfaiye istasyonu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Çekmeköy'de, inşasına yaklaşık 5 yıl önce başlanan itfaiye istasyonunun yapımı bir türlü tamamlanmadı. Çalışmaların yaklaşık 2.5 yıl kadar önce durmasıyla atıl hale gelen itfaiye istasyonunu madde bağımlıları mesken tutuyor. Hurdacıların da hedefi haline gelen inşaat alanı vatandaşları tedirgin ediyor. İstilaya uğrayan itfaiye istasyonu havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de Mehmet Akif Mahallesi'nde inşa çalışmaları yaklaşık 4 yıl kadar önce başlayan İBB'ye ait itfaiye istasyonunun inşaatı bir türlü sonlanmadı. İhalesi 2017 yılında yapılmasına rağmen çalışmaların yaklaşık 2.5 yıl önce durduğu inşaat alanı atıl hale geldi. İnşaatın şantiyesinde çalışmaların durması ve görevli kimsenin beklememesi nedeniyle adeta bölgedeki madde bağımlılarıyla hurdacıların hedefi haline geldi. Yarım kalan istasyona giren madde bağımlıları, burada uçucu veya uyuşturucu madde kullanırken ateş yakıp konaklıyor. Hurdacılar ise yarım kalan istasyonda satabilecekleri ne varsa söküp çalıyor. Durumun kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren çevre sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor. Öte yandan bölgede çıkan yangın ve acil durumlara, Ümraniye ile Sancaktepe'de bulunan itfaiye istasyonlarında görevlilerin bölgeye intikal ettiği öğrenildi. İstilaya uğrayan itfaiye istasyonu drone ile havadan görüntülendi.

"Burası bir milli servettir"

Mahalle sakinleri olarak tedirgin olduklarını belirten Nusret Karadeniz, "Mahallemizde yapılan İtfaiye binası yarım kaldı. Yazık, günah, ciğerimiz sızlıyor projenin devam ettirilerek tamamlanması lazım. Burayı tinerciler, sarhoşlar, hurdacılar mekan haline getirmişler. Bölge halkı olarak ailelerimiz var. Mahalle sakinleri olarak biz çok tedirginiz. Buradan parçaları alarak 15-20 TL'ye satıyorlar. Normal alınmaya çalışılsa 150-200 TL. Burası bir milli servettir. Bu betonları attırmak kaç paraya yaptırılıyor." diye konuştu.

"Baltasını, çekicini alan geliyor"

İnşaat alanının istilaya uğradığını ifade eden Mahalle sakini Karadeniz, "Ben buradan İmamoğlu'na sesleniyorum. Başkanım biz burada ailelerimizle oturuyoruz. Biz bu alandan insanları kovmak zorunda değiliz. Bekçimiz yok, görevlimiz yok. Buraya yerleştirilen, konteyner de kaldırıldı, bekçi de gitti. Baltasını, çekini, balyozunu getiren kırıp dökerek buradaki demirleri hurda niyetine satıyorlar. Yazık günah içimiz sızlıyor." diye konuştu.

" Yangın çıksa diğer ilçelerden itfaiye ekipleri geliyor"

Karadeniz konuşmasının sonunda, "Mahallemizde yangın olduğunda diğer ilçelerden itfaiye geleceğine, kendi itfaiye binamızdan gelir. Yangın daha az olur ve yangın kısa sürede kontrol altına alınır. Olaya bir de bu açıdan bakmak lazım" diye konuştu.