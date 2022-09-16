Son dakika haberi | ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

16.09.2022 06:18

Son dakika gündem haberine göre ÇEKMEKÖY'de, park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇEKMEKÖY'de, park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde, Çekmeköy Ekşioğlu mahallesi Dere caddesinde bulunan bir tamirhanenin önünde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, önce otomobilin arkasında, park halinde bulunan minibüse, ardından da tamirhaneye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, minibüs ve tamirhanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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