Son dakika haberi: Çekmeköy'de silahların konuştuğu kavgada 1 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Çekmeköy'de eğlence merkezinde 2 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gece Çekmeköy Madenler mevkiinde bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, eğlence merkezinde tartışmaya başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında açılan 11 el ateş sonucu Onurhan K. ile Halil T. yaralanmış, şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilmişti. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Okan G., Ertan Ö., Hakan K., Samet A.'yı Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, Okan G. ise adliyeye sevk edildi.

(İHA)