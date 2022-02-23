ÇEKMEKÖY'DE YOĞUN SİS KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika
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ÇEKMEKÖY'DE YOĞUN SİS KAZAYA NEDEN OLDU

23.02.2022 17:09

Çekmeköy'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu ile gıda nakliyesi yapan kamyon kaza yaptı.

Çekmeköy'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu ile gıda nakliyesi yapan kamyon kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı Çekmeköy Ömerli Mevkii Şile Yolu üzerinde saat 15.30 sıralarında Nejat Yılmaz yönetimindeki 34 EE 4415 plakalı hafriyat kamyonu, Faruk Kurtarıcı yönetimindeki 34 VP 3880 plakalı gıda nakliyesi yapan zincir market kamyonuna çarptı. Kazadan dakikalar sonra Sinan Midi'nin kullandığı hafriyat kamyonu ise sürücüsünün son anda yaptığı manevra ile bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Nejat Yılmaz ve Faruk Kurtarıcı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kaza yapan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı.

KENDİ KENDİMİZE ZARAR VERDİK, ÖNDEKİ ARAÇLARA VURMAMAK İÇİN

Bariyerlere çarparak durabilen hafriyat kamyonu sürücüsü Sinan Midi, Görüş mesafesi kısıtlı sis vardı. Zincirleme kaza vardı. Hava yağışlı, yollar kaygan. O esnada frene bastık ama ne çare işte durum bu. Tek taraflı zaten. Başka bir araca vurmadık. Kendi kendimize zarar verdik, öndeki araçlara vurmamak için dedi.

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OTOPARKTAKİ KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA OTOPARKTAKİ KAZADA OTOMOBİLİN TAKLA ATMA ANI KAMERADA Mangal yakarken saçları yandı Mangal yakarken saçları yandı

Anadolu Yakası, Nejat Yılmaz, İstanbul, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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