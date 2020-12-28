Son dakika haberi: Çekya'da elektrik santralinde patlama
28.12.2020 20:12
Son dakika haberleri: Çekya'nın Kolin kentinde bulunan elektrik santralinde patlama meydana geldi.
Çekya'nın Kolin kentinde bulunan elektrik santralinde patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.
Çekya'nın Kolin kentinde bulunan bir elektrik santralinde henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına çok sayıda itfaiye personelinin ve yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği duyuruldu. Patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklanırken; polisten yapılan açıklamada bölge halkının duman nedeniyle pençelerini açmamaları istendi.
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