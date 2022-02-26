Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, ülkesinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı yapacağını açıkladı.

Bakan Cernochova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin, Ukrayna'ya makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının yanı sıra mühimmat sağlayacağını belirtti.

Cernochova, silahların nereye yollanması konusunda Ukraynalı yetkililerle iletişime geçtiklerini kaydetti.

Ukrayna'nın Prag Büyükelçisi Jevhen Perebijnisz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çekya'nın yardımının somut ve çok önemli olduğunu ifade etti.