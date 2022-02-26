Son dakika haberi | Çekya, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Çekya, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı kararı aldı

26.02.2022 21:06
Son dakika haberi | Çekya, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı kararı aldı

Edinilen son dakika haberine göre Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, ülkesinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı yapacağını açıkladı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, ülkesinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı yapacağını açıkladı.

Bakan Cernochova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin, Ukrayna'ya makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının yanı sıra mühimmat sağlayacağını belirtti.

Cernochova, silahların nereye yollanması konusunda Ukraynalı yetkililerle iletişime geçtiklerini kaydetti.

Ukrayna'nın Prag Büyükelçisi Jevhen Perebijnisz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çekya'nın yardımının somut ve çok önemli olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencilerden silah ve bomba sesleri altında yardım çağrısı Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü

Mühimmat, Ukrayna, Medya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çekya, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Gazeteci Çetin Çetiner hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukraynadayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 21:11:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çekya, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement