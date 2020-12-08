Son dakika haberi | Çelik: (Hukuk reformu) Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak."

Son dakika gündem haberi: Çelik: (Hukuk reformu) Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Çelik: (Hukuk reformu) Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak."

Hukuk, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Çelik: (Hukuk reformu) Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak.' - Son Dakika

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