Son dakika haberi: Çelik kasa hırsızları polisin takibi sonucu İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Amasya'da akaryakıt istasyonundan çelik kasa çalan hırsızlar, polisin başarılı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Amasya'nın Suluova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 05 Kasım'da gece saatlerinde meydana geldi. Hırsızlık olayı ile ilgili Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri ile Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan koordineli ve titiz çalışma sonucunda şüpheliler İstanbul'da, çaldıkları malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalanarak şubede işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - AMASYA