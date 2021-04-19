AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (6)

"(Yeni anayasa çalışmaları) AK Parti'de çalışacağız, Cumhur İttifakı olarak beraber de çalışacağız. Hem AK Parti'den hem MHP'den siyasi heyetler süreci tartışmaya devam edecek. Burada olgunlaştıktan sonra tabii ki diğer partilerle de konuşacağız."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararı) Tabii ki Türkiye'nin de atacağı adımlar vardır. Cumhurbaşkanı Tatar da bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla koordinasyonlu şekilde süreci takip etmeye devam edeceğiz."

Ömer Çelik: (KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursu kararı) Konjonktür hazretleri ve mevzuat efendiye demokrasiyi kurban edemeyiz."