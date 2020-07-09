Son dakika haberi... Cem Belevi'den sevgilisine sette ilk gün çiçeği

Şarkıcı Cem Belevi oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a Samsun'da çekimlerine başlanan Camın Dayım filmindeki ilk set gününde çiçek göndererek sürpriz yaptı.



Canım Dayım filmi oyuncuları ve set çalışanları Atakum'da bir kafede bir araya gelerek çekimlerin başlamasını kutladı. Sette çekimler 2 gün önce başladı. Zehra Yılmaz'ın da bu gün ilk set günüydü. Bugünü unutmayan Cem Belevi anlamlı gecede Yılmaz'a gönderdiği çiçeklerle onu mutlu etti.



Zehra Yılmaz, "Çok mutluyum tabii ki ve çok heyecanlıyım. Çok güzel bir iş yapıyoruz. Ben Samsun'a ilk defa geliyorum. Samsun'un çok güzel bir ilçesi olan Ayvacık'ta çekiyoruz. Doğası harika çok güzel bir yer. O yüzden çok heyecanlıyım çok mutluyum. Canlandırdığım karakter içinde çok heyecanlıyım. Annesi Alzheimer olan bir karakteri canlandırıyorum ve ben anneannemi Alzheimerdan kaybetmiştim. O yüzden benim için bu karakterin yeri ve önemi çok başka. Güzel şeyler hissediyorum. Samsun'u ve Ayvacık'ı çok sevdim. Çok sıcak bir yer. Bugün benim ilk set günümdü. Güllerim de ilk set günü hediyem" dedi.



Yılmaz, sosyal medyadan kalp emojisiyle yaptığı paylaşımda da Cem Belevi'yi etiketleyerek, "İlk set günüme gelen kucak dolusu mutluluk" ifadelerini kullandı. - SAMSUN