Son dakika haberi | Cenaze değil, uyuşturucu taşıyor

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı durduruldu. Polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2'de Diyarbakır'da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı. - ADANA