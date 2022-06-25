Son dakika: Cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı

25.06.2022 19:44

Gelen son dakika haberine göre Cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı Bir ailenin içinde bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarptı Samsun'daki cenazeden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı

Bir ailenin içinde bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarptı

SAMSUN - Samsun'daki cenazeden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Gürgendağı mevkii Samsun- Ankara karayolu 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki akrabalarının cenaze törenine katılıp İstanbul Küçükçekmece'ye dönen ailenin içinde bulunduğu Erkan Direk idaresindeki 34 SA 3421 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki bankette bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Erkan Direk ile babası Aygün Direk, annesi Emine Direk ve eniştesi Hasan Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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