Son dakika haberi | Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

29.03.2021 09:44

Edinilen son dakika haberine göre Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren İlhan Köşker, su kabağından tasarladığı süs eşyalarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor Köşker, daha önceden su kabağı olmadan cenazenin dahi yıkanmadığını söyledi Osmaniye'nin...

Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren İlhan Köşker, su kabağından tasarladığı süs eşyalarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Köşker, daha önceden su kabağı olmadan cenazenin dahi yıkanmadığını söyledi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bir bölümünü atölyeye çeviren İlhan Köşker, daha önceleri saklama kabı ve cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Üretimi olmadığı için su kabağı bulmakta zorluk çektiğini belirten Köşker, su kabaklarının önceden çok değerli olduğunu hatta su kabağı olmadan cenaze dahi yıkanmadığını söyledi.

Kurtuluş Mahallesinde ikamet eden İlhan Köşker, su kabaklarından yapılan süs eşyalarını gördü. Bir süre sonra hobi olarak su kabakları üzerinde çalışmaya başlayan Köşker, zamanla kendisini geliştirdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda özellikle Osmanlı dönemlerinden bu zamana kadar su taşıma başta olmak üzere saklama kabı ve cenaze yıkamada kullanılan su kabaklarının şimdilerde evlerde süs eşyası olarak kullanılmaya başladığını belirten Köşker, vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü de anlayınca evinin bir bölümünü atölyeye çevirmeye karar verdi. Hobi olarak başladığı su kabağından zaman içerisinde para da kazanmaya başlayan İlhan Köşker, şimdilerde vatandaşların istekleri doğrultusunda süs eşyaları üretmeye devam ediyor. Su kabağından tasarladığı süs eşyalarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Köşker, su kabağının insan hayatındaki önemine vurgu yapmak için önceden su kabağı olmadan cenazenin dahi yıkanmadığını söyledi.

Vatandaşların istekleri doğrultusunda su kabağından süs eşyası tasarladığını ifade eden Köşker, "Unutulmaya yüz tutmuş su kabakları önceleri Düziçi ilçesinde yetişirdi. Şimdilerde üretilmiyor denecek kadar az üretiliyor. Daha önceden buralarda bu kabaklar olmadan cenaze dahi yıkanmazdı. Şimdilerde de süs amaçlı kullanıyoruz. Abajur, çiçeklik ve lamba gibi eserler yapıyorum. Kabaklardan çıkan çekirdekleri de çiftçilere hediye ediyorum. Hayvan figürü olarak 100, toplamda yapmış olduğum 250 civarında figürüm var. Bunları deniz kabuklarından yapıyorum. Su kabaklarından da isteyene istediği eseri yapabiliyorum. Hayvan, çiçek figürleri ve çeşitli şekiller olabilir isteğe göre tasarım yapıyorum" diye konuştu.

Su kabağından yaptığı tasarımların yanında deniz kabuklarından da çeşitli tasarımlarda süs eşyası yaptığını belirten İlhan Köşker, deniz kabuklarından 250 civarında figür tasarladığını söyledi.

Son dakika haberi | Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Son dakika haberi | Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Son dakika haberi | Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Son dakika haberi | Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Osmaniye, Türkiye, Köşker, Cenaze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
TFF A Milli Takım Sorumlusu Semih Soydan, F.Bahçe'nin 28 şampiyonluk için yaptığı başvurunun onaylanabileceğini söyledi TFF A Milli Takım Sorumlusu Semih Soydan, F.Bahçe'nin 28 şampiyonluk için yaptığı başvurunun onaylanabileceğini söyledi         
12:03
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba         
11:28
Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm         
11:13
TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor         
10:58
Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir         
10:37
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız         
09:52
Markette müşteri kavgası! Sosyal mesafe uyarısı yapan adamı Markette müşteri kavgası! Sosyal mesafe uyarısı yapan adamı "Seni süzgece çeviririm" diyerek tehdit etti         
09:36
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti         
09:15
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 12:15:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei