Cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren İlhan Köşker, su kabağından tasarladığı süs eşyalarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Köşker, daha önceden su kabağı olmadan cenazenin dahi yıkanmadığını söyledi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bir bölümünü atölyeye çeviren İlhan Köşker, daha önceleri saklama kabı ve cenaze yıkamak için kullanılan su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Üretimi olmadığı için su kabağı bulmakta zorluk çektiğini belirten Köşker, su kabaklarının önceden çok değerli olduğunu hatta su kabağı olmadan cenaze dahi yıkanmadığını söyledi.

Kurtuluş Mahallesinde ikamet eden İlhan Köşker, su kabaklarından yapılan süs eşyalarını gördü. Bir süre sonra hobi olarak su kabakları üzerinde çalışmaya başlayan Köşker, zamanla kendisini geliştirdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda özellikle Osmanlı dönemlerinden bu zamana kadar su taşıma başta olmak üzere saklama kabı ve cenaze yıkamada kullanılan su kabaklarının şimdilerde evlerde süs eşyası olarak kullanılmaya başladığını belirten Köşker, vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü de anlayınca evinin bir bölümünü atölyeye çevirmeye karar verdi. Hobi olarak başladığı su kabağından zaman içerisinde para da kazanmaya başlayan İlhan Köşker, şimdilerde vatandaşların istekleri doğrultusunda süs eşyaları üretmeye devam ediyor. Su kabağından tasarladığı süs eşyalarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Köşker, su kabağının insan hayatındaki önemine vurgu yapmak için önceden su kabağı olmadan cenazenin dahi yıkanmadığını söyledi.

Vatandaşların istekleri doğrultusunda su kabağından süs eşyası tasarladığını ifade eden Köşker, "Unutulmaya yüz tutmuş su kabakları önceleri Düziçi ilçesinde yetişirdi. Şimdilerde üretilmiyor denecek kadar az üretiliyor. Daha önceden buralarda bu kabaklar olmadan cenaze dahi yıkanmazdı. Şimdilerde de süs amaçlı kullanıyoruz. Abajur, çiçeklik ve lamba gibi eserler yapıyorum. Kabaklardan çıkan çekirdekleri de çiftçilere hediye ediyorum. Hayvan figürü olarak 100, toplamda yapmış olduğum 250 civarında figürüm var. Bunları deniz kabuklarından yapıyorum. Su kabaklarından da isteyene istediği eseri yapabiliyorum. Hayvan, çiçek figürleri ve çeşitli şekiller olabilir isteğe göre tasarım yapıyorum" diye konuştu.

Su kabağından yaptığı tasarımların yanında deniz kabuklarından da çeşitli tasarımlarda süs eşyası yaptığını belirten İlhan Köşker, deniz kabuklarından 250 civarında figür tasarladığını söyledi.